Tim, rimodulazione costi rete fissa: gli aumenti di ottobre 2020

Brutte notizie per i clienti TIM. A partire dal 1 ottobre 2020, è stata applicata una rimodulazione della rete fissa, con diversi aumenti dei costi

Da ormai qualche giorno – 1 ottobre 2020 – TIM ha applicato una rimodulazione della rete fissa. Si tratta di una notizia certamente non felice per i clienti, che si troveranno alcuni aumenti nei costi della bolletta. La compagnia si è giustificata parlato di: “Esigenze di carattere economico, visto il mutamento delle politiche commerciali sui servizi di fonia“.

Parlando nello specifico di cosa cambia, si parte da un aumento di 1,90 euro al mese per le offerte Tutto Voce, Tutto Voce con Sconto Fedeltà, Tutto Voce con Sconto Special e Voce Senza Limiti. Per i clienti delle offerte Tutto Voce Superspecial e Linea ISDN, invece, l’aumento sarà di 2 euro al mese.

TIM, rimodulazione da ottobre: i costi supplementari

Oltre al costo della bolletta, ad aumentare sono stati anche i costi di servizi telefonici supplementari di TIM. La rimodulazione di ottobre 2020 non ha quindi risparmiato nessuno. Il servizio “Chi è”, per esempio, è aumentato di 1 euro al mese. I vari “Avviso di chiamata”, “Conversazione a tre” e “Trasferimento di chiamata” sono invece interessati da un aumento di 84 centesimi al mese. In questo caso, TIM ha parlato di aumenti: “Al fine di abilitare nuovi servizi digitali, ancor più evoluti ed interattivi“.

E non è finita qui. Tra i rincari alle offerte, c’è l’aumento per quanto riguarda le chiamate internazionali. Voce Internazionale sale a 2,61 euro al mese, Nuova Welcome Home a 2,51 euro, Welcome Home a 1,57 euro. Per quanto riguarda l’abbonamento Opzione Internazionale, infine, si parla di rincari che variano da 84 centesimi a 1,77 euro.

