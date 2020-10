Non era altro che una bambina, ma già da allora si poteva intravedere in lei quella vena di successo che l’avrebbe resa la più amata dagli italiani.

La bambina nella foto, col passare degli anni è riuscita a diventare una donna affermata e la più amata e seguita sui social e in TV. Già da piccola sognava di diventare una donna di successo, e già a quei tempi si percepiva che ne avrebbe fatta di strada quella piccola.

Il suo viso è inconfondibile e quegli occhi così penetranti e quelle labbra così carnose potrebbero indurre voi lettori a indovinare immediatamente il nostro personaggio in questione.

Da questa foto, riconoscere la donna di oggi è davvero semplicissimo. Se lo scatto non vi è d’aiuto vi fornirò un suggerimento. È un’attrice molto famosa che più volte è comparsa sui schermi delle vostre TV. Ancora niente? Proseguiamo con gli indizi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Oggi è uno dei personaggi più conosciuti e amati della TV: l’avete riconosciuto?

Oggi è una delle donne più amate del web e della TV: la riconoscete?

La bambina in foto è nata a Napoli nel 1957 da papà Rodolfo, originario di Laurenzana in provincia di Potenza e da mamma Vera, originaria di Sant’Eufemia d’Aspromonte in provincia di Reggio Calabria.

La protagonista della foto ha cinque fratelli: Daniela ed Alessandro nati come lei dal primo matrimonio del padre. Dal secondo matrimonio di Rodolfo sono nati Riccardo Fabiana ed Eleonora.

La bambina protagonista ha vissuto la sua infanzia a Napoli fino al compimento dei 19 anni. Dopodiché si è trasferita a Milano con l’intenzione di fare successo nel campo della moda. Questa sua decisione non venne approvata dal padre, con il quale i rapporti andarono a inasprirsi.

Non essendo particolarmente alta, per gli standard della moda, lascia il suo sogno per accasarsi nel mondo della TV iniziando a lavorare come showgirl nel 1977 per il programma televisivo Goal, accanto a volti già affermati nel mondo dello spettacolo come Diego Abatantuono, Teo Teocoli e Massimo Boldi.

Dovette cambiare il suo nome anagrafico in quanto dai produttori venne giudicato troppo meridionale, perciò da quel momento assunse il nome con il quale noi tutti la conosciamo.

Da quell’esperienza su TeleMilano 58 ha inizio la sua carriera importante da attrice e conduttrice televisiva che ha tenuto compagnia a tantissimi telespettatori nel periodo del lockdown e non solo. Ogni pomeriggio, e la domenica in prima serata è la più seguita. Stiamo parlando di Barbara D’Urso, la bravissima conduttrice partenopea che in prima serata, questa sera condurrà Live Non è la D’Urso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Fashion da bambina, oggi sposa la cultura nudista: l’avete riconosciuta?