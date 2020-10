A Napoli nelle prime ore del mattino durante un conflitto a fuoco ha perso la vita un ragazzo di 17 anni.

Una tragedia si è consumata alle prime ore del mattino a Napoli. Una rapina che è sfociata in un conflitto a fuoco che ha visto perdere la vita a un ragazzo minorenne di 17 anni, era uno dei due rapinatori. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, entrambi i rapinatori sarebbero minorenni.

Era in atto una rapina e alcuni agenti sono intervenuti con l’intenzione di fermare i rapinatori. Ne è nato un conflitto a fuoco, partito dai ragazzi, che si è concluso con una vittima. L’altro ragazzo è stato riconosciuto da uno degli agenti ed è stato tratto in arresto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Italia Viva, Renzi tuona: “Se qualcuno vuole tornare al Pd? Vada pure”

Napoli, conflitto a fuoco nella notte: muore un 17enne

È successo a Napoli, in Campania. Alle prime ore del mattino, intorno alle 4.30 due ragazzi hanno affiancato altri due minorenni che stavano rientrando presso le proprie abitazioni. È successo tra via Duomo e via Marina. Qui i due rapinatori dopo aver affiancato i due ragazzi lo avrebbero minacciati e avrebbero tentato di rubargli i loro cellulari e denaro.

In quel momento due carabinieri in borghese che passavano di lì hanno assistito alla scena di tentativo di furto e hanno cercato di fermare i due rapinatori.

Ne è nato un conflitto a fuoco al quale hanno risposto i due carabinieri in borghese. Nello scontro è stato ferito gravemente e morto uno dei due rapinatori, un 17enne.

L’altro è stato arrestato e secondo quanto riportato da IlMattino.it, l’altro rapinatore minorenne sarebbe il figlio di Genny La Carogna, l’ex tifoso partenopeo capo ultrà della Curva A protagonista di quella sera del 3 maggio 2014 in cui fu immortalato allo stadio Olimpico di Roma. In quella gara, la prima della finale di Coppa Italia segnata da scontri violenti tra le tifoserie, perse la vita Ciro Esposito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, Trump: “Batterò il virus, potrei uscire anche ora”