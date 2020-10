Maltempo, scoperto un secondo cadavere in Liguria 

Maltempo, scoperto un altro corpo senza vita in Liguria: aumenta il bilancio già drammatico dell’Italia settentrionale dopo l’allerta meteo di queste ore. Si registrano danni ingenti tra strutture, feriti, dispersi e deceduti.

Ritrovato un altro cadavere in spiaggia in Liguria: lo riporta l’ANSA. Si tratta del secondo dopo quello rivenuto stamattina ai Tre Ponti di Sanremo. La scoperta, anche questa volta, è avvenuta tra i detriti della mareggiata che ha colpito la regioni in queste ore di bollino rosso. Il corpo è apparso sulla spiaggia di Oberdan, a Ventimiglia, e si sta procedendo in queste ore per l’identificazione del soggetto.

Maltempo, trovato un secondo cadavere in Liguria

Nel frattempo il bilancio nell’intera Italia settentrionale è terribile. Nel nord-over, infatti, si registrano altri due vittime confermate in Val D’Avosta e a Vercelli e due dispersi tra il Piemonte e la Lombardia. A Limone Piemonte il sindaco parla di una “catastrofe”, considerando che sono 108 i comuni che hanno subito ingenti danni dall’alluvione di ieri.

Si calcolano inoltre anche ben tre ponti crollati sempre a causa dell’allerta meteo. Il primo è stato quello sul fiume Sesia, tra Romagnano e Gattinara, riaperto appena alle 12.00 con una diretta Facebook tenuta dai due sindaci. Le altre due strutture collassate sono quelle in Valtrebbia nel Piacentino, tratto che collega Piacenza e Genova, e a Bagnasco, nel Cuneese.

