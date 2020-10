Lazio-Inter 1-1: highlights, voti e tabellino

Si è concluso il big match tra Lazio e Inter. Allo Stadio Olimpico, le due squadre si sono date battaglia e tornano a casa con un pareggio: highlights, voti e tabellino

È una delle partite più attese dell’anno quella tra Lazio e Inter. Le due squadre, protagoniste di una grandiosa stagione l’anno scorso, sono chiamate a far bene anche in questo campionato. La Lazio, tornata all’Olimpico dopo la batosta contro l’Atalanta, era chiamata ad una risposta importante. L’Inter, grande favorita per essere l’anti Juve, doveva continuare a far punti per mettere sin da subito le cose in chiaro.

Nei primi 45′ minuti, la squadra allenata da Conte ha giocato meglio, sfruttando una Lazio non entrata in partita. Grande protagonista Arturo Vidal, autore di una prestazione eccellente. Al 30′ la magnifica giocata di Lautaro Martinez, che ha portato i nerazzurri in vantaggio. Nel secondo tempo, i biancocelesti sono rientrati con la giusta grinta, trovando il pareggio al 55′ col solito Milinkovic-Savic. Grossa ingenuità di Ciro Immobile, espulso al 69′ per condotta antisportiva. L’Inter pareggia il conto dei cartellini rossi all’87’, con l’espulsione di Stefano Sensi. Alla fine, il match si è concluso con un pareggio per 1-1.

Lazio-Inter: tutti i voti, il tabellino e gli highlights

MARCATORI: 30′ Martinez (I), 55′ Milinkovic-Savic (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Radu 5.5 (dal 16′ Bastos 6), Patric 6.5, Acerbi 6.5; Lazzari 6.5, Milinkovic-Savic 7, Lucas Leiva 5.5 (dal 80′ Escalante 6), Luis Alberto 6.5 (dal 80′ Akpa Akpro 6), Marusic 5 (dal 35′ Fares 5.5); Correa 5.5, Immobile 5. All: Inzaghi.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6 (dal 79′ D’Ambrosio 6), De Vrij 7, Bastoni 6.5; Hakimi 5.5, Barella 6, Vidal 6.5 (dal 73′ Brozovic 6), Gagliardini 6 (dal 67′ Sensi 5), Perisic 5.5 (dal 68′ Young 5.5); Lukaku 6, Martinez 7 (dal 79′ Sanchez 6). All: Conte.

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Lazio-Inter >>>