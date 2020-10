Juventus-Napoli, i bianconeri sono gli unici allo Stadium

Juventus-Napoli, come avevano comunicato fin da ieri i bianconeri sono arrivati regolarmente all’Allianz Stadium. Douglas Costa al Bayern

Nessuno giocherà questa sera all’Allianz Stadium di Torino, Juventus-Napoli rimarrà una partita sulla carta ma intanto i bianconeri sono arrivati. Il bus della squadra si è presentato regolarmente ai cancelli, come aveva anticipato la società, e c’erano tutti.

E come d’abitidine, Andrea Pirlo ha comunicato anche la foemazione titolare che avrebbe mandato in campo. Con una sorpresa, il ritorno di Paulo Dybala dal primo minuto in coppia con Cristiano Ronaldo. Non c’era più Rugani, che da oggi ha cominciato la sua nuova avventura al Rennes in Francia. Ma nemmeno Douglas Costa che secondo le ultime indiscrezioni di calciomercatop cpmfermate da Gianluca Di Marzio, sta per passare al Bayern Monaco.

L’accordo tra i due club prevede il prestito secco e anche se sulla carta i bianconeri non guadagnano nulla, almeno abbassano il loro monte ingaggi facendo spazio a Federico Chiesa. Con la probabile partenza di De Sciglio in direzione Lione, l’ingaggio del figlio parte dalla Fiorentina è vicinissimo. Intanto, per chiuydere il cerchio Covid-19 attorno alla Juventus, come spiega Sky Sport i tamponi effettuati oggi dopo l’isolamento fiduciario delle ultime ore sono tutti negativi.