Diletta Leotta, il gesto all’Olimpico fa impazzire i tifosi – VIDEO

Diletta Leotta si prende la scena anche all’Olimpico prima di Lazio-Inter: un suo gesto, postato su Instagram, fa impazzire i fans della giornalista siciliana che si rivela mai banale.

Nuova domenica di Serie A per Diletta Leotta. La conduttrice di DAZN, questa volta, è all’Olimpico di Roma dove commenterà il big match tra Lazio e Inter valevole per la terza giornata di campionato. E la scena del pre partita, come al solito, è tutta sua. Ma questa volta è stato un gesto postato sui social direttamente dalla donna ad attirare l’attenzione.

Diletta Leotta e il numero magico all’Olimpico

Si tratta di un video divertente, nel quale si vede un numero da acrobazia col microfono dell’emittente televisiva lanciato in area e preso a volo… fortunatamente. “Scherza col fuoco”, scrive qualche utente sul web. “Cosa sarebbe successo se, sbagliando, fosse caduto a terra?”, aggiunge qualcun’altro. Ma per fortuna non è successo: il gioco, durato qualche secondo, ha avuto un epilogo positivo per la felicità di tutti.

Nel frattempo con Juventus-Napoli che va dritto verso il rinvio, la gara dell’Olimpico diventa di fatto il match più atteso del giorno. Si tratta già di un match cruciale per le parti: i biancocelesti cercano il riscatto dopo la tremenda batosta interna incassata contro l’Atalanta (1-4), i nerazzurri provano invece ad agguantare la vetta della classifica considerando anche lo stop bianconero.

Nel pomeriggio giocano anche Parma-Verona e Benevento-Bologna, mentre stasera fari puntati sul Milan che ospita a San Siro il giovane Crotone neopromosso. La giornata si completerà successivamente con i recuperi di Genoa-Torino e, appunto, Juventus-Napoli rinviate a causa dei casi di Covid-19 riscontrati nel club ligure e nella società partenopea.

