Covid-19, arriva un terribile monito dall’esperto Walter Ricciardi. La seconda ondata si sta facendo molto più seria e ci sarebbe un dato a confermarlo.

C’è ancora tempo per invertire la tendenza e rimediare agli errori estivi. Lo assicura Walter Ricciardi, esperto e consulente del ministro della salute, intervenuto quest’oggi ai microfoni a La Repubblica. Fortunatamente lo scenario italiano non è critico come altri Paesi confinanti, ma nonostante ciò, riferisce, si può ancora recuperare e contenere ancor di più la curva epidemiologica.

Covid-19, il motivo di Ricciardi per la seconda ondata

La soluzione è molto più semplice del previsto: attuare le misure utilizzate nel pieno lockdown e nel picco della pandemia in Italia. “Bisogna implementare i comportamenti saggi che abbiamo imparato a tenere in tutti questi mesi di pandemia. È necessario fare grande attenzione al distanziamento e in prospettiva, anche non troppo lontana, bisogna che ci sia una partecipazione massima alla campagna per la vaccinazione contro l’influenza”, evidenzia il docente.

Ma bisogna fare in fretta come riferito da Ricciardi, perché il tempo sta per scadere. “Non ce ne resta tantissimo, diciamo al massimo due o tre settimane. Ma dobbiamo agire in fretta, cioè subito”, evidenzia infatti. E soprattutto non bisogna nemmeno valutare troppo la situazione, nonostante una carica virale non troppo alta al momento: “Attenzione, gli ospedali iniziano a riempirsi in molte regioni proprio in questi giorni di autunno”.

Finora c’è stata una differenza fondamentale tra la prima ondata e questa attuale, ma la situazione potrebbe presto precipitare anche da questo punto di vista: “Il problema di questa fase della seconda ondata non sono tanto le terapia intensive. I casi gravi adesso sono di meno ma allo stesso tempo coloro che vanno in ospedale iniziano ad essere tanti e forse diventeranno di più che nella prima fase”.

