Covid-19, il nuovo bollettino: 2578 contagiati e 18 deceduti 

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico. Leggera discesa rispetto a ieri ma si tratta sempre di numeri alti rispetto a settembre. La Campania continua ad avere il maggior numero di infezioni, seguita da Lombardia e Veneto.

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino medico fornito dalla Protezione Civile:

• 2578 contagiati

• 18 morti

• 697 guariti

+6 terapie intensive | +82 ricoveri

92.714 tamponi

Covid-19, i nuovi contagi per regione

Si registra dunque una leggera discesa rispetto ai 2844 infetti di ieri, ma si tratta comunque di un’impennata significativa rispetto a settembre. La maggior parte dei nuovi contagiati continuano a verificarsi in Campania, dove si calcolano addirittura 412 nuove situazioni in atto. Segue la Lombardia con 314 casi certificati e chiude il podio il Veneto con 261 nuovi positivi totali nelle ultime 24 ore.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, Roma: stretta sulla movida in Piazza Bologna

Subito dopo c’è il Lazio con 244 casi concreti, la Toscana con 188, l’Emilia Romagna con 179 e il Piemonte con 173. A scalare si registrano 151 nuovi infetti in Puglia, 121 in Liguria e 111 in Sardegna. Per andare sotto le cento unità bisogna affacciarsi in Sicilia dove se ne registrano 85, poi in Umbria dove ci sono 72 nuovi casi, 59 nelle Marche e 50 nel Friuli Venezia Giulia. Seguono l’Abruzzo con 37 nuovi contagiati, 34 nella provincia autonoma di Bolzano, 32 in quella di Trento, 19 in Calabria, 15 in Molise, 14 in Basilicata e 7 in Valle D’Aosta.

Leggi anche —-> Roma, chiude il Liceo Avogadro per covid: si indaga su un compleanno