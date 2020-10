Covid-19, New York è una delle città più colpite in America dal virus e per questo è stato varato un piano per il lockdown parziale dell’enorme metropoli.

Il Covid-19 in America ha colpito con una forza straordinaria, costringendo tantissime persone a cambiare il proprio stile di vita. Dopo l’Asia e l’Europa, la malattia che si è originata nei mercati della carne di Wuhan. La situazione è davvero molto complicata nel Paese, con un numero di casi veramente altissimo. Basti pensare che per un mese intero, in estate, il Covid-19 è stata la principale causa di decesso negli Stati Uniti. Superando quindi anche dei mali con i quali il Paese sta lottando da decenni come i problemi cardiaci e l’abuso di farmaci e alchool. La situazione è molto complicata e ora, con questa seconda nuova ondata, le cose si mettono molto male. E alcune città stanno tornando a proteggersi con il lockdown.

Covid-19, New York in lockdown: 9 quartieri verranno chiusi mercoledì

Sono ben nove i quartieri di New York che saranno sottoposti a lockdown. A prendere questa decisione difficile è stato il sindaco della città, Billi De Biasio. Il politico ha affermato che la situazione è particolarmente complicata e che non si può fare altro che chiudere tutto e sperare che le cose vadano meglio con il distanziamento sociale. Nella città sono stati individuati diversi focolai e per questo l’attenzione e le decisioni che verranno prese nelle prossime settimane saranno molto dure. Online intanto il dibattito è molto acceso. Alcuni pensano che la decisione che è stata presa dal governatore sia quella giusta, per evitare che il numero di persone decedute possa aumetnare ulteriormente. Altri, invece, considerano questa posizione troppo estrema e sostengono la necessità di ritornare a lavorare e a far girare l’economia per il bene comune.

