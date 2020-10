Coronavirus, Trump: “Batterò il virus, potrei uscire anche ora”

Positivo al Coronavirus, il presidente degli Usa, Donald Trump, è sicuro di battere la malattia. Andiamo a vedere le parole del tycoon dal Medical Center.

Dopo mesi di campagna elettorale contro la mascherina, il Coronavirus è andato ad infettare anche Donald Trump. Il presidente americano, in piena corsa elettorale, ha così dovuto bloccare tutti i comizi e gli impegni in programma ed al momento sono in forte dubbio anche i nuovi dibattiti con Joe Biden.

Eppure nonostante la positività, Trump continua a rimanere attivissimo sui social. Infatti, nella giornata di ieri, abbiamo visto come il tycoon avesse dichiarato con un tweet che stesse bene e che le sue condizioni di salute stanno migliorando. Oggi invece, il 45esimo presidente americano sembra ancora più sicuro, dichiarando che potrebbe sostenere un comizio elettorale anche in queste ore. Andiamo quindi a vedere le parole di Donald Trump direttamente dal Walter Reed Medical Center.

Coronavirus, Trump: le condizioni di salute del presidente americano

Così Donald Trump torna a parlare attraverso un video sul proprio profilo Twitter. Infatti il presidente, in isolamento al Walter Reed Medical Center, con tanta sicurezza afferma che batterà il Coronavirus. Il tycoon non sembrerebbe aver perso le forze, affermando che potrebbe fare un comizio anche ora, ma gli esperti medici gli hanno detto che potrebbe avere una ricaduta.

Poi Trump ha continuato dichiarando di aver deciso di affrontare il virus, in modo che il popolo americano non abbia più paura, mostrando per la prima volta sostegno a tutte le famiglie colpite dalla pandemia. Infatti il presidente ha affermato di essere vicino a queste famiglie e di capire cosa hanno trascorso durante il periodo di contagio.

Infine il presidente americano loda ancora una volta la sua gestione della pandemia. Infatti nonostante il primato mondiale di casi totali e decessi, il tycoon ha affermato che il paese ha fatto passi da gigante esagerati, abbassando il tasso di mortalità con il gran lavoro dei medici. Trump ha infatti concluso il suo discorso affermando che sono stati fatti passi da gigante sul trattare la pandemia ed adesso vuole dimostrare che si può convivere con il Covid-19 con responsabilità.

