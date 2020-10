A Roma il coronavirus continua a creare allarmismo. Nelle ultime 24 ore c’è stata una stretta sulla movida in Piazza Bologna.

Il coronavirus continua a spaventare il Bel Paese. La curva epidemica continua a salire e negli ultimi giorni si è quasi sforato il muro dei 3mila contagi nelle ultime 24 ore. Numeri che, seppur inferiori ad altre nazioni, hanno fatto scattare il campanello d’allarme.

Sono molte le regioni che stanno assistendo a un incremento importante dei contagi nelle proprie città, e da qui la decisione dei presidenti delle varie regioni di emanare l’ordinanza che prevede l’obbligo di indossare la mascherina non più solo in luoghi chiusi, bensì anche all’aperto.

La causa di questo importante aumento di positivi nel nostro paese è da attribuire alla movida giovanile. Sono tanti i ragazzi che girano per strada fino alle prime ore del mattino, e sono tanti a non indossare la mascherina e a non mantenere la distanza di almeno un metro.

Anche nelle scuole si sono creati diversi focolai, e l’ultimo è da annoverare al liceo Avogadro di Roma, dove i positivi sono almeno 10 e la scuola ha deciso di chiudere almeno per una settimana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, Trump: “Batterò il virus, potrei uscire anche ora”

Coronavirus, Roma: stretta sulla movida in Piazza Bologna

I ragazzi girano per le strade e le vie di Roma sino alle prime ore del mattino. La zona più frequentata, anche a causa della vicina Università la Sapienza, è Piazza Bologna. Parte da qui la stretta sulle norme anti covid della capitale.

In questa zona sono presenti tantissimi locali che ogni giorno vengono frequentati da un numero importante di ragazzi. I giovani si recano qui dall’orario dell’aperitivo fino a notte fonda.

I carabinieri della Compagnia Parioli, in seguito a dei controlli effettuati nella zona hanno multato 15 persone e fatto chiudere 4 locali per inosservanza delle norme anti contagio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Roma, chiude il Liceo Avogadro per covid: si indaga su un compleanno