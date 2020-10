In visita ad Assisi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato dell’emergenza Coronavirus e di come la sta affrontando l’Italia

Questa mattina, in occasione delle celebrazioni per san Francesco, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si sono recati ad Assisi. Dopo i saluti di rito, il premier è subito entrato nella Basilica Superiore di San Francesco per assistere alle celebrazioni.

Una volta uscito, Conte ha parlato alla stampa dell’emergenza Coronavirus e di come l’Italia la sta affrontando. “Il nostro Paese sta uscendo con fatica dalla pandemia, ma bisogna stare attenti: il nemico non è ancora stato sconfitto” le sue parole: “Una volta finito tutto, la comunità dovrà essere completamente rigenerata. Non possiamo perdere tutti i sacrifici che abbiamo compiuto“.

Coronavirus, paura a Bari: chiusi decine di negozi

Cresce la paura per l’aumento dei casi positivi al Coronavirus. Soprattutto nelle ultime settimane, si parla di numeri molto simili alla prima ondata, anche se molte più persone stanno venendo sottoposte ai tamponi. A Bari, decine di negozi e attività commerciali di ogni tipo sono state chiuse per contagi avvenuti tra i dipendenti. Nella serata di ieri, anche la nota catena di abbigliamento “Graffiti” ha fatto sapere – tramite un post su Facebook – che chiuderà le sedi di Corato, Andria e Trani.

“Una decisione opportuna, per sottoporre lo staff a tutti i controlli del caso e procedere con la santificazione e l’igienizzazione dei vari ambienti lavorativi” si legge su Facebook: “Vogliamo riaprire al più presto, ma solamente una volta avuta la garanzia della sicurezza massima possibile“.

