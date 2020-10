4 ottobre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi

I compleanni famosi di oggi: ecco chi soffia sulle candeline oggi 4 ottobre 2020. Nella lista ci sono diverse celebrità mondiali e alcuni italiani

4 ottobre 2020, sono tanti i compleanni speciali per questa data. Figure storiche, vip italiani e celebrità internazionali. Andiamo a scoprirli insieme in ordine cronologico.

Luis Sepuvelda è il personaggio di maggior rilievo di oggi. Scrittore, giornalista, poeta, ma soprattutto attivista cileno è stato un uomo di grande spicco nella sua città natale fin da ragazzo. Avrebbe compiuto 71 anni, se non fosse deceduto 6 mesi fa dopo essersi ammalato di Covid-19 a febbraio di quest’anno. Oltre la lotta politica, la sua produzione letteraria l’ha reso famoso: le sue favole sono note ai bambini di tutto il mondo.

I compleanni famosi di oggi: 4 ottobre 2020

Isaac Liev Schreiber, nato nel 1967, è un attore statunitense. Ha iniziato la sua carriera in teatro, all’età di 32 anni; il primo debutto sul grande schermo risale al 1994 con il film “Agenzia Salvagente”. Tantissimi i film a cui ha preso parte, i più rilevanti sono di certo: Twilight, Scream, X-Men le origini – Wolverine e The Last Day on Mars. Liev convive con l’attrice Naomi Watts, i due hanno due figli: Alexander Pete (13 anni) e Samuel Kai (12 anni).

Susan Sarandon, nata nel 1946, è un’attrice statunitense. Vincitrice di un Premio Oscar, è comparsa sul grande schermo innumerevoli volte con ruoli molto complicati. Piccole donne, Twilight, Shall We Dance?, Come d’incanto, Zoolander 2, sono soltanto alcuni dei titoli che l’hanno resa famosa. Molto attiva anche nella politica del suo Paese, è stata una delle sostenitrici più accanite dei diritti della comunità LGBTQ+.

Ignazio Boschetto, nato nel 1994, è uno dei tre tenori de Il Volo. 26 candeline per il cantante bolognese reso famoso dal programma di Antonella Clerici, Ti lascio una canzone. Di certo, oltre ai suoi compagni Gianluca Ginobile e Piero Barone, passerà il compleanno in compagnia della fidanzata Alessandra Di Marzio. Tifoso sfegatato della Juventus, magari stasera la sua squadra del cuore gli farà un regalo.

Compiono oggi gli anni anche Francesco Crispi, Charlton Heston, Buster Keaton, Alicia Silverstone, Christopher Waltz e Micky Ward.

