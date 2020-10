Whatsapp, spunta la truffa dei buoni spesa da 200 euro: i dettagli

Nelle ultime settimane molti utenti di Whatsapp stanno segnalando una truffa legata a dei buoni spesa di 200 e 250 euro: i dettagli

Whatsapp è la piattaforma per la messaggistica istantanea leader nel mondo. Ogni giorno nelle chat si consumano miliardi di messaggi a livello mondiale. In alcuni casi, però, bisogna stare anche attenti alle truffe.

A tal proposito, negli ultimi giorni molti utenti hanno segnalato alle forze dell’ordine un tentativo di raggiro particolarmente grave. Alcuni malintenzionati starebbe condividendo comunicazioni riguardanti finti buoni spesa per catene commerciali come Conad, Esselunga, Carrefour, Expert e MediaWorld.

LEGGI ANCHE—> Playstation 5, spunta nuova foto: quando vedremo la console su YouTube

Whatsapp e la truffa dei buoni spesa: come difendersi

I buoni di cui vi abbiamo parlato sono del valore pari a 200 o 250 euro ed arrivano agli utenti nelle chat sotto forma di messaggio con link incorporato che invita ad aprire un form. A quel punto, per ottenere il codice sconto, i lettori sono obbligato a comunicare i propri dati personali. La strategia dei cybercriminali è quella, una volta rubate le informazioni degli utenti, di rivenderle per scopi pubblicitari.

I messaggi con link incorporati sottolineano tentativi di pishing e l’attenzione in tal caso deve sempre essere massima. L’unico consiglio da poter dare è quello di non aprire mai tali link e di eliminare anzitempo ogni contenuto sospetto su Whatsapp, soprattutto se arriva da numeri non presenti in rubrica. Inoltre, il consiglio è anche quello di passare ad una segnalazione alla Polizia Postale.

Intanto, buona notizia è che entro la fine dell’anno Whatsapp sarà pronto per un mega-aggiornamento con all’interno diverse novità e funzioni particolari. Tra queste quelle dedicate ai contatti business, l’inserimento di nuovi sticker animati, media a tempo ed una nuova organizzazione per video chiamate e chiamate con solo audio.

LEGGI ANCHE—> Whatsapp, 117 nuove emoji per i dispositivi iOS: foto e significato