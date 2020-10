Venezia, il Mose contrasta l’acqua alta: “Piazza San Marco è asciutta”

Acqua alta a Venezia, Mose funziona. Le paratoie si sono sollevate e, vista l’alta marea, stanno difendendo la città. Piazza San Marco è al momento asciutta

Ottime notizie a Venezia. Questa mattina, vista l’acqua alta e le forti piogge, è stata messa in funzione Mose. L’opera, realizzata proprio per questo tipo di evenienze, sta lavorando bene. In questo momento – riporta Il Sole 24 ore – piazza San Marco è ancora completamente all’asciutto.

L’inizio delle operazioni di sollevamento delle 58 paratoie mobili è partito alle ore 8.35 e si è completato alle 9.52. Nonostante l’acqua in mare stia raggiungendo picchi di 125 centimetri, il flusso della marea è stato interrotto con successo. Il livello dell’acqua a Punta della Salute, infatti, si sta mantenendo tra i 70 e i 75 centimetri.

Venezia, Vernier: “Normalmente, avremmo avuto l’acqua alle ginocchia”

Mose funziona. L’opera, costruita per contrastare l’acqua alta a Venezia, sta portando agli effetti desiderati. Mentre l’acqua del mare ha raggiunto picchi di 125 centimetri, a Punta della Salute la marea si sta mantenendo tra i 70 e i 75 centimetri. Entusiasta Claudio Vernier, presidente dell’Associazione Piazza San Marco. “Si tratta di una giornata storica per la città. Alle ore 10.50, l’acqua è sotto i 70 centimetri” le parole riportate da Il Sole 24 ore: “Al momento, in Piazza San Marco c’è solamente una pozzanghera. Normalmente, a questo punto avremmo avuto l’acqua alle ginocchia“.

Anche Cinzia Zincone, Provveditore alle opere pubbliche, ha parlato del successo di Mose all’Ansa. “Un test molto positivo. C’è una differenza molto importante tra l’acqua dalla parte difesa dall’opera e quella che non lo è” le sue parole: “Restiamo in attesa, ma al momento siamo molto fiduciosi e soddisfatti“.

