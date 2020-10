Ricette dolci: come preparare una gustosa torta di riso

Un dolce semplice, molto leggero e soffice. Molto semplice da preparare, la torta di riso è un ottimo dessert oltre che un ottimo spuntino

Un ottimo dessert ed un’ottima merenda, la torta di riso è facile da preparare, molto leggera ed adatta ad ogni tipo di palato. Un gusto semplice, senza ingredienti complicati o troppo pasticcioni: un mix perfetto di golosità e leggerezza di cui non potrete più far a meno. Vediamo come prepararla.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

200 g di riso

700 g di latte

200 g di acqua

150 g di zucchero

120 g di mandorle

4 uova

5 amaretti

50 g di canditi

scorza di limone

pangrattato

Procedimento per preparare una deliziosa torta di riso

La torta di riso è un dessert delizioso che incontra il giusto mix tra leggerezza e bontà. Chi lo dice che mantenersi in linea vuol dire mangiare cose per niente buone? Questo tipo di dolce vi dimostrerà che non è assolutamente così. Per iniziare, mettere le mandorle in acqua bollente, quindi spelarle e tritarle. Mescolare insieme il latte con l’acqua, portare ad ebollizione con il cucchiaio di zucchero e la scorza di limone, quindi unire il riso. Quest’ultimo dovrà cuocere fin quando il liquido sarà del tutto assorbito. Togliere dal fuoco, levare la scorza di limone e lasciar raffreddare.

In una scodella battere i tuorli d’uovo con lo zucchero, unire le mandorle tritate e gli amaretti sbriciolati, i canditi tagliati a cubetti, il riso cotto e gli albumi montati a neve, mescolando delicatamente. Versare in una tortiera imburrata e cosparsa di pangrattato, cuocere in forno caldo a 180° per circa 40 minuti. La torta di riso sarà buona servita sia calda che fredda.