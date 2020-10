Polonia, guida carro armato a tutta velocità per le strade del paese

In Polonia un uomo ubriaco ha trovato un carro armato parcheggiato in una strada del suo paese e ha avuto la brillante idea di mettersi alla guida del mezzo.

Era parcheggiato in una strada del paese di Pajeczno in attesa di essere trasferito in un museo. Peccato che coloro cha hanno deciso di piazzarlo in quel luogo, non avevano pensato a cosa potesse accadere durante, e a chi poteva vederlo tenendo in corpo un po’ di alcool. Si tratta di un carro armato militare, modello T-55, che a causa di un guasto durante il trasporto era stato parcheggiato in una stradina del paese in attesa di poterlo rimorchiare. Verso le dieci di sera però un passante un po’ alticcio lo ha visto ed evidentemente non ha resistito alla tentazione. E così poco tempo dopo i residenti della zona si sono allarmati vedendo sfrecciare a tutta velocità un mezzo da guerra sulle loro strade. A quel punto la centrale di Polizia è stata inondata di segnalazioni e gli agenti si sono recati sul posto per capire cosa stava accadendo.

Rintracciano il carro armato e fermano il conducente ma nessuno sa guidarlo

Dopo poco tempo sono riusciti a rintracciare il mezzo e a bloccare il conducente. L’uomo è stato fermato visibilmente stordito e appannato dai fumi dell’alcool. Gli agenti si sono inoltre dichiarati profondamente sorpresi di come sia riuscito a guidare il mezzo, considerato che quando loro se ne sono appropriati per riportarlo al parcheggio hanno avuto delle difficoltà enormi a spostarlo. E difatti il carro armato è rimasto fermo per sette ore, fino a quando non si è riusciti a rintracciare un ex militare che sapeva come guidarlo. Le accuse nei confronti di questo “conducente di guerra” provetto sono adesso molto pesanti. Purtroppo per lui, la bevuta che si è fatto gli costerà molto più di quanto potesse mai immaginare. I residenti invece hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Per fortuna non c’era nessuna nuova guerra all’orizzonte.

