Playstation 5, spunta nuova foto: quando vedremo la console su YouTube

Sul web spunta una nuova foto della console di Sony. Andiamo a vedere, quando sarà possibile osservare i gameplay della Playstation 5 su YouTube.

Tra poco più di un mese debutterà sul mercato la nuovissima Playstation 5, che uscirà negli Usa ed in Giappone il 12 novembre, mentre in Europa il 19 novembre. Eppure sul web è uscita una nuova foto reale della nuova console a marchio Sony. Infatti, uno degli streamer giapponesi, nella copertina di presentazione di una livestream che verrà trasmesso su YouTube il 4 ottobre dalle 11:00 italiane, ha messo una foto reale della nuovissima Playstation 5.

Con molte probabilità, quindi, domani potremo osservare un vero gameplay esclusivo della console next-gen, già provata lo scorso ottobre da alcuni youtuber nipponici. Per la streaming di domani accorreranno tantissime persone, come già successo per la prova di Xbox Series X affidata ad alcuni giornalisti. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli che potrebbero emergere dalla livestream giapponese.

Playstation 5, alla vigilia del debutto su YouTube: tutte le novità

Cresce la grande curiosità per tutte le novità che saranno presentate dalla nuova console di Sony. Nei giorni scorsi abbiamo potuto vedere come la casa videoludica giapponese abbia implementato la retrocompatibilità potenziata ma solamente per i giochi di Playstation 4. Così le grandi novità potrebbero essere presentate dall’interfaccia di sistema.

Tornando invece all’immagine di copertina dello streaming, possiamo notare anche il nuovissimo controller DualSense, che prende una forma più sinuosa avvicinandosi al controller della Xbox Series X. Inoltre sembrerebbe vera l’immagine del nuovo joypad, visto che lo streamer giapponese si è ritratto effettivamente con il controller in mano. Così spunta quella che è effettivamente la prima immagine reale della console giapponese e non un render digitale. Cresce quindi l’attesa intorno al video streaming che andrà in onda domani alle ore 11:00 italiane.

