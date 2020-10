PS5 sequenza di avvio mostrata online con un video che sta facendo impazzire i fan sui social network. Ecco il filmato.

Manca veramente pochissimo per l’esordio sul mercato delle console di Microsoft e Sony. La Xbox Series X e la PlayStation 5 si daranno tra qualche settimana battaglia, un’aspra battaglia, alla ricerca della conquista di una posizione privilegiata del mercato console. Parliamo di un mercato enorme, che fattura milioni e milioni di euro ogni anno, e che è destinato a crescere con forza nei prossimi anni anche grazie agli e-sports. Per questo la tensione è molto alta e da mesi ormai la console war, almeno tra utenti e potenziali compratori, è più alta che mai. Alcuni sottolineano la bellezza e il design di PS5, altri la compattezza di Xbox. C’è chi parla delle esclusive di livello che Sony vanta, altri sottolineano l’incredibile offerta garantita dal Game Pass di Microsoft.

LEGGI ANCHE —> Hogwarts Legacy, il gioco di Harry Potter su PS5: data d’uscita e novità

Playstation 5, sequenza di avvio in un filmato online – VIDEO

Ciò che è certo è che ogni minima notizia diventa subito trend e quella di cui parliamo ora lo sta diventando. Online, infatti, è spuntato un video in cui viene mostrato a schermo l’accensione di Playstation 5. Un utente Reddit ha pubblicato questo video, che sta venendo condiviso da tutti e che sta diventando argomento di discussione e dibattito tra i videogiocatori. Per tanti il video è davvero molto carino e dimostra ancora una volta la qualità degli ingegneri di Sony e della loro capacità di spingere sempre più in alto le loro idee grafiche. Per qualcuno, invece, quello che si vede a schermo non è proprio il massimo e quindi ancora una volta si sottolinea il fatto che Xbox farà certamente di meglio. Di seguito il video di Reddit.

LEGGI ANCHE —> The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X: l’annuncio di CD Project Red