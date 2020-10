Perugia, separato manteneva i figli: la clamorosa scoperta

Perugia, dal tribunale arriva una causa clamorosa: un padre separato aveva mentenuto per 20 anni i due figli ma sarà risarcito. Ecco perché

Padre separato che mantiene i figli sino alla maggiore età e anche oltre. Storie comuni non solo in Italia ma quella che arriva da Perugia è particolare. Perché l’uomo ha scoperto dopo quasi vent’anni che quei bambini, diventati grandi, non erano suoi. E adesso la moglie dovrà restituirgli 150mila euro.

La clamorosa scoperta è emersa nel corso del procedimento per la separazionedella coppia. Lui è un piccolo imprenditore umbro che, come aveva stabilito all’epoca un giudice, aveva regolarmente pagato gli alimenti per mantenere i due figli, un maschio e una femmina. La separazione della coppia era avvenuta all’inizio degli anni 2000, ma la veritù è emersa soltanto molto dopo.

A spiegare cosa sia successo è stato l’avvocato Marcello Pecorari, legale dell’imprenditore, intervistato dall’Ansa. Nel corso della procedura per la separazione, alla luce dei sospetti che aveva il suo cliente, il tribunale aveva stabilito di eseguire il test del Dna. I risultati hanno dimostrato in maniera chiara che il padre dei due ragazzi, ora ormai grandi, non era lui. Quindi era stata disconosciuta formalmente la paternità, già nel 2018.

Perugia, la sentenza di primo grado ha dato ragione al padre separato

Ora invece il tribunale di Perugia ha riconosciuto all’uomo anche il danno economico sopportato per quel lungo mantenimento. Un comportamento che il giudice ha rienuto illegittimo perchè l’imprenditore per quei due bambini non aveva evidentemente nessun obbligo legale.

La sentenza di primo grado, quindo, ha disposto un risarcimento pari a 150mila euro. Quel matrimonio ‘riparatore’, dopo che la donna era rimasta incinta, poteva non essere celebrato se l’uomo avesse conosiuto già allora la verità. Nel 2006 poi era emersa la relazione extra-coniugale della moglie e da lì era cambiato tutto.

Resta da capire se i legali della donna faranno ricorso e su quali basi lo argomenteranno. Intanto però la scienza ha dato ragione al presunto padre che ha combattuto anni per accertare la verità.