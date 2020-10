Meteo, perturbazione al Centro-Nord: piogge intense e forti venti

Secondo le previsioni meteo si intensifica la perturbazione presente sulle regioni del Centro-Nord. Bel tempo, invece, sul settore meridionale.

Non si arresta la fese di maltempo che sta colpendo il Nord Italia. Infatti già nella giornata di ieri, piogge di provenienza atlantica aveano invaso il settore settentrionale della penisola, provocando diversi disagi sul fronte idrogeologico. Sono state le vette alpine, specialmente quelle al confine francese, ad averne la peggio con diverse frane registrate durante l’arco della giornata.

Come per la giornata di ieri, anche oggi le piogge stanno creando non pochi problemi. Infatti, specialmente al confine con la Francia, cresce il rischio di esondazioni o eventi franosi. Infattti durante la giornata di venerdì, sia in Liguria che in Lombardia si sono verificati fenomeni di questo tipo. Nelle prossime ore il maltempo si sbloccherà e coinvolgerà non solo le regioni del Nord Italia, ma anche tutto il settore del centro.

Nel corso di questa giornata, infatti, già dalle prime ore del mattino le piogge andranno a colpire il Ponente ligure e le Alpi lombarde, arrivando fino al Triveneto e l’Emilia Romagna per poi scendere anche su Toscana, Umbria e Lazio. Contemporaneamente alla discesa delle piogge sulle regioni centrali, inizierà a migliorare a Nordovest. Andiamo quindi a vedere cosa accadra durante questo sabato 3 ottobre.

Meteo, perturbazione in corso: piogge intense dal Nord al Centro

Nelle ore notturne sono diverse le regioni colpite dal maltempo. Infatti in Piemonte i fiumi hanno raggiunto una portata d’acqua storica, esondando e creando una situazione molto critica specialmente al confine con la Francia. Diverse alluvioni, quindi, si sono verificate a confine con la Francia, sulla Valsesia e sul Verbano-Cusio-Ossola, con diverse situazioni alluvionali. Altrove, invece continua a peggiorare la situazione, con solamente il Sud Italia pronto a godersi un’altra giornata di sole. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia il maltempo si sposta sulle regioni a Nordest. Dopo una notte di piogge ed alluvioni, migliora a Nordovest pronto a riprendersi dopole abbondanti precipitazioni. Qui, infatti, i fenomeni resisteranno solamente sulle vette alpine. Le temperature sono in ulteriore calo, con massime tra i 18 ed i 24 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un graduale peggioramento. Infatti dal Nord scenderanno tutte le precipitazioni che hanno colpito le regioni settentrionali. Così durante questo sabato, le piogge cadranno non solo su Toscana ed Emilia Romagna, ma in estate potranno arrivare fino alle coste del Lazio. Anche qui le temperature subiranno una leggera flessione, con massime tra i 19 e 25 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, ancora una volta, troveremo una situazione atmosferica alquanto gradevole. Infatti qui non ci saranno precipitazioni, ma solamente cieli parzialmente nuvolosi, con gran parte delle regioni che godranno ancora di un caldo sole. A fine giornata, però, i primi piovaschi potrebbero provare a colpire la Campania. Le temperature rimarranno stazionarie, con massime che oscilleranno dai 25 ai 31 gradi.

