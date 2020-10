Maltempo, disperso un 77enne a Pavia presso il fiume Sesia

Maltempo, danni tremendi nell’Italia settentrionale: a Pavia è disperso un 77enne sorpreso dalle acque del fiume Sesia nel pieno di una battuta di caccia. Di lui al momento non si hanno notizie.

Danni enormi, feriti e purtroppo anche dispersi: è questo il terribile bilancio nel Nord-Italia dopo una giornata di maltempo da bollino rosso. Secondo quanto riferisce l’ANSA, ora anche un cacciatore di 77 anni residente a Brescia risulterebbe disperso in seguito all’emergenza meteorologica scattata dalle scorse ore.

Maltempo, dispersi un 77enne a Pavia

La sparizione sarebbe avvenuta nella zona della Lomellina, ai confini con la provincia di Vercelli. Secondo quanto si apprende, l’uomo era impegnato in una battuta di caccia lungo le rive del fiume Sesia quando è stato colto in flagrante dal momento critico. Da lì, a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua, si sarebbe rifugiato in una cascina abbandonata alla frazione Pizzarrosto di Palestro, in provincia di Pavia, poi allagata. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e i carabinieri, i quali, per ora, purtroppo non hanno trovato l’anziano.

Piemonte che è stato in assoluto la regione probabilmente più colpita tra tutte in queste ore complicate. Oltre alle abitazioni portate via dalla corrente feroce, attorno alle 15.00 si è registrato anche il crollo del Ponte Lenzino situato tra le città di Marsaglia e Ottone. Un collegamento importante che si trova(va) a circa 80 chilometri da Piacenza. La speranza è che possa esserci una tregua nelle prossime ore.

