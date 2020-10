Maltempo, crolla ponte che collega Romagnano Sesia e Gattinara, in Piemonte. A darne la notizia la Provincia di Vercelli

Continua il forte maltempo in tutto il nord Italia. In Piemonte, è crollato il ponte che collega i paesi di Romagnano Sesia e Gattinara. Secondo quanto riportato dalla provincia di Vercelli – che ha dato la notizia – si tratterebbe di un viadotto di competenza della provincia di Novara. Tratta fondamentale per il traffico diretto in Alta Valsesia, non ha resistito alle intemperie.

Il ponte era stato riaperto solamente alle 12, con tanto di diretta Facebook dei due sindaci Alessandro Carini di Romagnano e Daniele Baglione di Gattinara. “Mai mi sarei immaginato di vedere una cosa simile” ha scritto il primo, postando la foto del ponte completamente distrutto.

Maltempo, piena sul cimitero di Trappa: bare spazzate via

Non solo il ponte di Sesia. Il maltempo sta mettendo in ginocchio tutto il nord Italia e , in particolare, il Piemonte. Dopo il crollo del tratto di strada che collega Romagnano Sesia e Gattinara, è di poco fa la notizia della piena che ha colpito il cimitero di Trappa, comune in provincia di Cuneo. Stando a quanto riportato dall’Ansa, le acque dei fiumi avrebbero inondato il camposanto, spazzando via anche diverse bare.

Sono ora in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine competenti, per cercare di capire come arginare la situazione il più presto possibile. Inoltre, si sta cercando di recuperare le tombe spazzate vie dalle intemperie, ma non sarà facile. Sempre stando a quanto riferisce l’Ansa, infatti, alcune di queste sarebbero arrivate fino a Garessio e Bagnasco, due comuni vicini.

