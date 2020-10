Juve-Napoli, clamoroso comunicato juventino: i bianconeri scenderanno regolarmente in campo domani sera! La squadra di Andrea Pirlo dunque punta sul 3-0 a tavolino: ecco cosa può accadere adesso.

Juventus-Napoli, è ufficialmente guerra aperta. Dopo il clamoroso colpo di scena dalla città partenopea, con la squadra azzurra non più partita per Torino, il club bianconero ha infatti annunciato di presentarsi regolarmente in campo domani sera all’Allianz Stadium.

Juventus-Napoli, arriva la nota bianconera

Una presa di posizione netta e mirata verso il 3-0 a tavolino, fattore su cui i bianconeri ora puntano considerando i “soli” tre infetti nel club campano. Tuttavia, come riferisce SkySport, il club di Aurelio De Laurentiis può fare ricorso in quanto impossibilitato nel raggiungere il Piemonte da una causa di forza maggiore, ovvero il rischio ritenuto troppo alto dall’ASL campana che ha bloccato la squadra già in autobus e in partenza.

Ecco quanto comunicato dalla società juventina:

Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A.

Una situazione estremamente delicata e che creerà un precedente non da poco con un intero campionato da disputare. Ora si attendono repliche dalla Lega Serie A ma queste, probabilmente, giungeranno soltanto nella giornata di domani a mente fredda.

Nel frattempo, in attesa della conferma, questa sarebbe la seconda gara rinviata dopo Genoa-Torino in teoria in programma stasera alle 18.00. Siamo solo all’inizio e il tutto si mette già maledettamente in salita…

