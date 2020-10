Nonostante debba ancora uscire il 12, ci sono già parecchi rumors sull’iPhone 13. Secondo l’analista Ross Young, avrà il display ProMotion a 120 Hz

Gli appassionati Apple di tutto il mondo sono in trepidante attesa per avere finalmente tra le mani il nuovissimo iPhone 12. In uscita nelle prossime settimane, presenta una serie di caratteristiche decisamente innovative ed interessanti, in linea con la filosofia del colosso di Palo Alto.

Aspettando la sua uscita, però, già si parla del modello che uscirà – salvo sorprese – il prossimo anno: l’iPhone 13. Nello specifico, si sta discutendo di una componente che già poteva essere montata quest’anno, ossia il display ProMotion a 120 Hz. Secondo quanto riferisce l’analista Ross Young, Apple ha preso la decisione di rinviare l’implementazione al prossimo anno, così da poterci lavorare meglio ed uscire con un prodotto ancor più performante.

iPhone 13, tutte le novità: dallo schermo alla fotocamera

Sembra incredibile, ma già si sta parlando di iPhone 13. I fan di tutto il mondo sono in attesa dell’iPhone 12, ma gli esperti già sono proiettati verso il modello del ‘melafonino’ che uscirà nel 2021. Stando alle parole dell’analista Ross Young, dal prossimo anno sarà possibile usufruire del display ProMotion a 120 Hz, in grado di fornire immagini incredibilmente più fluide e in linea con le ultime tecnologie. Ma non è finita qui. Ci dovrebbe essere un miglioramento importante anche per la fotocamera, che avrà uno scanner LiDAR e un sensore della stessa misura di quello che avrà l’iPhone 12 Pro Max.

Cresce l’attesa anche per l’iPhone SE 3. Sembra ormai certo che la sua uscita è rimandata al prossimo 2022, e non 2021 come inizialmente si pensava. Quando debutterà nei negozi, molto probabilmente avrà un display da 6,1 pollici, il touch ID e una fotocamera molto simile a quella degli iPhone 11.

