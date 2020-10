Giulio Golia annuncia: “Sono positivo al coronavirus” – VIDEO

La Iena Giulio Golia ha annunciato pubblicamente di essere positivo al coronavirus con un video sui suoi profili social

La iena Giulio Golia ha annunciato di essere positivo al coronavirus tramite i propri profili social. L’esito del tampone, fatto dopo essere entrato a contatto con una persona contagiata, ha dato risultato nefasto.

Giulio Golia positivo al Covid-19, in isolamento ma asintomatico

Il giornalista è in isolamento, ma asintomatico. Golia era al lavoro per realizzare i servizi della nuova stagione del programma che prenderà il via lunedì 5 ottobre con lo “Speciale Mario Biondo – Un suicidio inspiegabile”. Dal 6 ottobre andrà in onda tutti i martedì e giovedì dalle 21.10 su Italia 1.

