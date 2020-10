GF Vip, squalificato Denis Dosio: l’annuncio di Signorini

Novità nella casa del GF Vip, dove è stato squalificato Denis Dosio. A dare l’annuncio ci ha pensato l’opinionista Alfonso Signorini.

Grandissime novità dalla casa del GF Vip, dopo la squalifica dello youtuber ed influencer Denis Dosio. Stando a quanto riportato dall’opinionista e presentatore Alfonso Signorini, lo youtuber sarebbe stato squalificato per una frase blasfema. Infatti i microfoni delle casa più spiata dagli italiani hanno registrato Dosio mentre bestemmiava.

Arrivato nello studio, il mortificato Dosio ha affermato piangendo: “Queste cose non mi appartengono. Vengo da una famiglia molto religiosa“. La giovane star del web, abbandonando la casa ha anche dato un consiglio ai suoi inquilini, invitandoli a non fare il suo stesso sbaglio. Così abbandona la Casa del GF Vip uno dei personaggi più amati dal pubblico, lo youtuber ed influencer italo-brasiliano da oltre un milione e mezzo di follower.

GF Vip, squalificato Denis Dosio: tutte le novità della casa

Dopo la squalifica dalla casa del GF Vip, l’influencer è scoppiato in lacrime dinanzi all’opinionista Alfonso Signorini. Di origini brasiliane, Dosio è un volto noto soprattutto nel mondo dei teenager. Si è fatto conoscere nel 2017, con i suoi video “sensuali” su youtube. Dopo l’esordio sulla scena “youtubica” arriva sbito il successo, con l’italo-brasiliano che in poco tempo riesce ad ottenere oltre 800mila follower su Instagram ed 1,5 milioni di seguaci su TikTok.

Negli ultimi anni è arrivato anche l’esordio in televisione, con Dosio che è entrato ben presto nelle grazie di Barbara D’Urso. Infatti l’influencer è spesso ospite al salotto televisivo di “Live: Non è la D’Urso“, spesso ricoprendo il ruolo di opinionista. Il suo vero sogno, però, rimane quello di diventare un attore dei film sul grande schermo. Poco prima di annunciare la sua squalifica dal GF Vip, Signorini ha provato ad addolcire l’amaro boccone, affermando: “Sappiamo che è un’espressione che ti è scappata ma dobbiamo applicare il regolamento“, con Dosio che ha dovuto abbandonare in anticipo la casa.

