Francia, 12 persone disperse a causa del maltempo

In Francia sta il maltempo sta provocando un numero sempre più consistente di danni. Dodici persone risultano disperse. Attivate le unità di soccorso per rintracciarle.

A seguito dei violenti nubifragi che si sono verificati nelle ultime ore, dodici persone nella regione Nizza in Francia, risultano adesso disperse. I vigili del fuoco hanno riferito che di queste, nove sono scomparse già accertate, mentre per tre di loro non vi è ancora certezza. Nella zona sono stati adesso mobilitati più di settecento pompieri. Gli elicotteri faticano invece ad alzarsi in volo per perlustrare la regione a causa del maltempo. Inoltre la Francia inizia anche a fare i conti con i primi danni causati da queste perturbazioni così violente. Diverse case sono andate infatti distrutte o danneggiate e nella serata di ieri un’inondazione ha devastato un ponte. Il comune di Saint-Martin-Vesubie si ritrova al momento isolato dal resto del mondo a causa del maltempo.

Maltempo in Liguria, torrente vicino La Spezia esonda

Il maltempo sta colpendo duramente anche l’Italia, in particolare il Nord. Nella giornata di ieri la Liguria è stata investita da precipitazioni molto abbandonati che hanno preoccupato non poco la Protezione Civile e le amministrazioni.

Nel comune di Maissana, un paese che si trova vicino La Spezia, il torrente Borsa è esondato finendo per arrivare sulle strade comunale. La furia delle acque ha portato via diversi mezzi pesanti che erano parcheggiati in quella zona. Sulla strada provinciale tra Maissana e Tavarone si è poi verificata una frana a pochi metri da dove stava passando un mezzo in transito, lasciando per fortuna illeso il conducente.

