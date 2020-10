Secondo quanto sostenuto dal leaker HYPEX, Fortnite sta lavorando alle skin di Halloween e a breve dovrebbe annunciarle

Fortnite è pronto ad aggiornarsi ancora. Il noto battle royale di Epic Games continua ad essere uno dei videogiochi più giocati del momento, con milioni di persone che ogni giorno si ritrovano per ottenere la vittoria reale. Uno dei punti di forza del titolo sono i tantissimi update che, di volta in volta, danno una ventata d’aria fresca e rendono il tutto più accattivante.

A breve, con l’arrivo di Halloween, ci saranno altre novità. Ad annunciarlo è HYPEX, uno dei leaker più riconosciuti del settore. Stando alle sue parole, Epic Games sta lavorando ad una serie di skin speciali ed esclusive, che sicuramente andranno a ruba. Come solitamente in occasione delle varie ricorrenze, saranno acquistabili in cambio dei V-buck o conquistabili completando obiettivi.

Fortnite, non solo skin: tutte le novità di Halloween

Halloween 2020 si avvicina e, di conseguenza, Fortnite si prepara a stupire ancora. Come ad ogni ricorrenza, anche quest’anno il noto battle royale offrirà ai propri videogiocatori una serie di eventi e ricompense uniche ed esclusive. Come già annunciato dal leaker HYPEX, ci saranno una serie di nuove skin, ma non solo. Tra le novità, arriveranno nuovi NPC a tema, che dovrebbero fare il loro debutto coi Fortnitemares 2020.

Inoltre, probabilmente verrà aggiunta una nuova versione di Mida che, assieme agli scagnozzi fantasma, avrà in dotazione un lanciarazzi di zucche. Ancora da capire se, come negli altri anni, saranno implementati anche gli zombie in tutta l’isola. Infine, tramite un trailer pubblicato su YouTube, EpicGames ha annunciato l’arrivo della skin di Wolverine, sbloccabile completando alcuni obiettivi.

