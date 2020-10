Coronavirus Trump, arrivano gli auguri di Kim: “Spero guarisca presto”

Dopo la positività al Coronavirus di Donald Trump, arrivano gli auguri di pronta guarigione anche dal dittatore nordcoreano, Kim Jong-Un.

Continua il periodo nero di Donald Trump. Infatti il presidente americano, in piena campagna elettorale, non solo sta vedendo scendere vertiginosamente i suoi consensi ma ha anche contratto il Coronavirus. La notizia è arrivata subito dopo la positività della consigliera Hope Kicks, che ha accompagnato Trump e Melania al dibattito televisivo di Cleveland, in Ohio. La Kicks è stata testata positiva sull’aereo presidenziale, infettando quindi anche il presidente americano e la first lady.

Nelle ultime ore inoltre, anche il capo della campagna elettorale del tycoon, Bill Stepien è risultato positivo al Covid-19. Ma nella notte americana, sono arrivati anche dei messaggi di auguri speciali per il 45esimo presidente americano. Infatti Kim Jong-Un, leader della Corea del Nord, ci ha tenuto a mandare un messaggio di auguri all’amico Donald Trump. Andiamo quindi a vedere quanto dichiarato da Kim all’agenzia ufficiale nordcoreana.

Coronavirus Trump, arrivano gli auguri di Kim: il messaggio del leader nordcoreano

Dopo la notizia della positività del presidente americano, sono diversi i messaggi che sono arrivati alla Casa Bianca. Un messaggio speciale è arrivato dalla Corea del Nord, inviato personalmente dal leader Kim Jong-Un. Infatti durante il suo mandato da presidente, Trump ha stretto dei rapporti continui con Pyongyang, riuscendo a ristabilire la tregua con il paese nordcoreano.

Così direttamente dalla capitale del paese nordcoreano, il presidente Kim ha rivolto un messaggio a Trump ed alla sua first lady, Melania, affermando: “Spero che guariscano al più presto“. Il messaggio è stato trasmesso direttamente dalla Kcna, unica agenzia nordcoreana di informazione. Il leader nordcoreano ha concluso la sua lettera inviando un caloroso saluto alla famiglia Trump.

Intanto dagli Stati Uniti arriva l’annuncio dell’inizio della terapia del presidente. Infatti, stando a voci di repertorio, Trump avrebbe iniziato a prendere il Remdesivir. Il tycoon ha iniziato la sua lotta contro al Covid-19 al Walter Reed National Military Medical Central, dove è stato trasferito poco dopo l’annuncio della positività. Dopo aver assunto le prime dosi di Remdesivir, Trump ha dichiarato: “Sta andando bene, credo. Grazie a tutti. Love!!!“.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

