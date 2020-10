Coronavirus, altri tre giocatori positivi nel Genoa: uno anche nell’Atalanta. Annullata la conferenza di Gasperini

si aggrava ancora di più la situazione del Genoa. Dopo i 19 casi di positività al Coronavirus riscontrati fino a ieri, se ne sono aggiunti altri tre nella mattinata di sabato. Nello specifico si tratta di Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males. Diventano quindi in totale 22 i tesserati del Grifone che hanno palesato una positività al Covid-19, inclusi anche i membri dello staff.

Proprio ieri il club aveva annunciato che i tamponi di Petar Brlek e Miha Zajc e del preparatore dei portieri Walter Bressan, avevano dato esito positivo. Se consideriamo solo i calciatori infettati, sono 17 le defezioni per mister Maran. Questo ha portato già nelle scorse ore alla sospensione della gara con il Torino, che si doveva disputare oggi alle 18. La Lega ha rinviato a data da destinarsi il match in attesa di conoscere l’evolversi della situazione.

Non si fermano però i casi di Covid nel nostro calcio. Poco fa, infatti, è stata annullata la conferenza stampa della vigilia di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, in vista della sfida di domani alle 12.30 contro il Cagliari. Il motivo è legato alla positività di un componente del club, non ancora precisato e alla necessità di evitare contatti, come previsto dal protocollo. La conferenza era prevista alle 13,30 al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia.

A conferma della notizia è arrivato il comunicato dell’Atalanta.

“La società comunica che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. Il club ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate“.

