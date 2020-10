Catalogo Amazon Prime Video si aggiorna ad agosto con tantissime novità. Di seguito la lista completa con tutti gli aggiornamenti del mese.

Amazon Prime Video è il servizio di streaming messo a disposizione da Amazon per tutti i clienti Prime. Chi ha questo servizio, infatti, oltre ad avere una spedizione prioritaria e degli sconti particolari, vanta anche altri servizi. Per il costo di 36€ all’anno o 4,99€ al mese, i clienti Prime ottengo accesso anche alla piattaforma streaming targata Amazon. Sempre più clienti sono interessati a questa offerta e il catalogo messo a disposizione è sempre più ampio ed interessante.

Catalago Amazon Prime Video, le uscite di ottobre: The Walkig Dead

Ormai è guerra aperta tra Amazon Prime Video e Netflix, almeno qui in Italia dove sono i principali due fornitori di film e serie in streaming. Proprio per questo la lotta per i diritti di film e serie è sempre più agguerrita, tutto a vantaggio dell’utenza che troveranno programmi sempre più interessanti e di qualità. Prime Video si aggiorno per il mese di ottobre, ecco tutti i nuovi titoli che saranno presto disponibili. Come al solito ci sono delle novità davvero molto succose, con parecchi film e serie Tv interessanti. Di seguito tutta la lista, stilata da Amazon in ordine di uscita per tutto il mese.

Uscite per data

1

Charlie’s Angeles (film)

Old man & the Gun (film)

Si muore solo da vivi (film)

Un nemico che ti vuole bene (film)

The Chuldren Act – Il verdetto (film)

Law & Order (serie TV)

2

All or Nothing: Tottenham Hotspur ST1 (serie TV)

Savage X Fenty Show ST2 (serie TV)

The Walking Dead: World Beyond (serie TV)

Non si scherza con fuoco (film)

4

The Day after tomorrow (film)

5

American Dad 8 stagioni (serie TV)

6

The Lie – Welcome to the Blumhouse (film)

Black box – Welcome to the Blumhouse (film)

7

Io, robot (film)

8

King Arthur (film)

10

City of lies – l’ora della verità (film)

Nessuno come noi (film)

The boy – la maledizione di Brahms (film)

11

Maze runner – il labirinto (film)

12

Maze runner – la fuga (film)

13

Nocturne – Welcome to the Blumhouse (film)

Evil Eye – Welcome to the Blumhouse (film)

15

Un affare di famiglia (film)

Grey’s Anatomy (serie TV)

16

What the constitution means to me (film)

20

Marrowbone (film)

22

Night hunter (film)

23

NOS4A2 ST2 (serie TV)

Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Nation of Kazakhstan (film)

26

Ancora auguri per la tua morte (film)

30

Utopia (serie TV)

Truth Seekers (serie TV)

The Challenge: ETA (serie TV)

