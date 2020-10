Calciomercato Milan, obiettivo dalla Bundes per la difesa: stretta finale

Il Milan, come colpo di calciomercato per la difesa, sta per chiudere per un calciatore della Bundesliga che già in passato era stato vicino a vestire la maglia rossonera

Non è un mistero che al Milan, prima che la sessione di calciomercato chiuda, serva un altro difensore centrale poiché la rosa è corta nel reparto. Nelle scorse settimane si parlato insistentemente di Milenkovic della Fiorentina, poi saltato per le esose richieste viola. Successivamente gli occhi sono finiti su Tomiyasu ma anche qui il Bologna si è opposto e non si è trovato un accordo. Il dt Maldini ha quindi deciso di optare per il vecchio pallino Ozan Kabak che potrebbe lasciare lo Schalke 04 entro la fine del mercato. Il calciatore potrebbe partite anche in prestito ed in queste ore, dopo un incontro tra le parti, potrebbe arrivare la fumata bianca. Decisive saranno le prossime ore.

L’agente di German Pezzella della Fiorentina, Martin Guastadisegno, ha rivelato ai microfoni di firenzeviola.it di un’offerta del Milan per l’argentino:

“Se dovessero arrivare offerte importanti, valuteremo il da farsi. Ne era arrivata una dal Milan circa 10 giorni fa, ma German non ha potuto valutarla perché la Fiorentina ha deciso che era incedibile. Il mercato però finisce lunedì, vedremo cosa accadrà. Le piste Valencia e Napoli non sono chiuse e inoltre ci sono tante altre squadre sul giocatore”.

Il calciatore, come già spiegato dal procuratore, è incedibile ma un’offerta elevata potrebbe far saltare il banco negli ultimi giorni di mercato. Intanto la viola si appresta a definire la cessione di Federico Chiesa alla Juventus per 60 milioni di euro.

