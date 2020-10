Armenia, scontri con Azerbaigian: dichiarati altri 51 soldati morti

Continuano gli scontri tra Armenia ed Azerbaigian. Secondo quanto riportato dal governo armeno, altri 51 soldati separatisti sono morti

Sempre più delicata la situazione tra Armenia ed Azerbaigian. Sono in corso in queste ore pesanti combattimenti su tutti i fronti dei territori occupati dagli azeri. A riportarlo il ministro della Difesa, che ha spiegato come: “Le nostre forze armate sono riuscite a respingere con successo le attività degli armeni“.

Dall’altra parte, il governo armeno ha pubblicato sul proprio sito una lista di 51 soldati separatisti, dichiarati morti a seguito degli scontri con le forze azere nella regione del Nagorno-Karabakh. Il tutto è avvenuto dopo che Arayik Harutyunyan – leader della regione separatista – ha parlato di una “battaglia finale” in corso, con le forze azere unite ai combattimenti sul fronte del Karabakh.

Armenia, abbattuti 3 veivoli azeri: la situazione

Sono giorni di tensione continua quelli che stanno vivendo Armenia ed Azerbaigian. Poco fa, il governo armeno ha pubblicato una lista di 51 soldati separatisti, morti negli scontri avvenuti nella regione del Nagorno-Karabakh. Secondo quanto riferito da Interfax, i decessi sarebbero ora saliti a più di 200. Solamente ieri, le forze di difesa aerea armene hanno abbattuto tre veivoli azeri. A riportato il portavoce del ministero della Difesa armeno Shushan Stepanyan su Facebook. “Abbiamo abbattuto un aereo nemico a sud est e due droni a nord” le parole riportate da Interfax.

Colpita anche la città di Stepanakert, la principale nel territorio separatista di Nagorno-Karabakh. Secondo quanto riferisce il ministero della Difesa armeno, ci sarebbero stati molti feriti. “Fanno parte della popolazione civile, anche le infrastrutture sono parecchio danneggiate” ha annunciato su Facebook il portavoce Artsroun Ovannissian.

