Whatsapp, 117 nuove emoji per i dispositivi iOS: foto e significato

Gli sviluppatori di Whatsapp nelle prossime settimane rilasceranno 117 nuove emoji per i dispositivi iOS aggiornati alla versione 14.2

Gli sviluppatori di Whatsapp sono assiduamente al lavoro per apportare modifiche alla piattaforma e renderla più innovativa, come del resto dovrebbe sempre essere l’app di messaggistica leader al mondo. Tra le novità che gli utenti più aspettano c’è quella legata alle nuove emoji. A tal proposito, tra qualche settimana saranno introdotte ben 117 nuove animazioni messe a disposizione degli utenti con dispositivi iOS alla versione 14.2. Inizialmente dovevano essere rilasciate nel corso dei primi mesi del 2020, ma la Unicode aveva deciso di rimandare il lancio a data da destinarsi. Alcune delle simpatiche faccine potrebbero anche suscitare polemiche.

Whatsapp, tutte le nuove animazioni

Oltre alla faccina con la lacrima ma la bocca rivolta verso l’alto, abbiamo anche un omino baffuto con gli occhiali. La novità a livello “anatomico” sono le rappresentazioni di cuore e polmoni. Non saranno esenti da polemiche invece la nuova bandiera LGBT, il simbolo transgender e l’inversione degli abiti nuziali tra uomo e donna. Spazio anche all’uomo che allatta con un biberon un neonato. Diverse aggiunte anche tra gli animali: arrivano il gatto nero, il bufalo, mosche, blatte ed anche animali estinti come il dodo ed il mammut. nessuna novità relativa allo sport, se la new entry del boomerang. Molti elementi non sono facilmente riconoscibili in quanto appartengono alla cultura latino-americana. Parte della scena la prende anche la cosiddetta oggettistica: sono presenti lo spazzolino, lo specchio, lo scopino da bagno, il secchio, la scala, il cacciavite ed altro. In ultimo, omaggio anche al famosissimo maggiolone.

