Roland Garros, tre italiani agli Ottavi aspettando Berrettini

Roland Garros, tre italiani agli Ottavi sulla terra francese aspettando Matteo Berrettini. Per tutti loro è una prima volta

Grande Italia al Roland Garros e non tutto era scontato. Per la prima volta nella loro carriera Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Martina Trevisan raggiungono gli Ottavi in un torneo dello Slam con pieno merito. E domani, 3 ottobre, toccdherà a Matteo Berrettini provare a raggiungerli.

Jannik Sinner intanto ha già battuto un record perché l’altoatesino è il primo classe 2001 a raggiungere gli Ottavi in un torneo che conta. Ha superato l’argentino Federico Coria (fratello d’arte) 6-3, 7-5, 7-5 in due ore e mezza di gioco ma avrebbe anche potuto chiudere prima. Nel set d’apertura ha perso due volte il servizio, strappandolo però tre volte all’avversario, anche nel secondo ha dovuto inseguire ma nei momenti topici è stato più fredsdo. Al prossimo turno avrà Sascha Zverev e in caso di vittoria, Nadal ai Quarti.

Anche il torinese (e torinista) Lorenzo Sonego è passato agli Ottavi e non gli era mai successo. Battuto Taylor Fritz, numero 27 del tabellone, 7-6, 6-3, 7-6 in poco più di tre ore di gioco. Infinito il secondo e decisivo tie-break 19-17 in mezz’ora (il più lungo nella storia del torneo). Incontrerà l’argentino Schwartzman fresco finalista agli Internazionali d’Italia a Roma.

Roland Garros, Martina Trevisan continua a stupire tutti e vola agli Ottavi

Disco rosso invece per Marco Cecchinato eliminato proprio da Sascha Zverev. Il palermitano, semifinalista a Parigi nel 2018, ha perso 6-1, 7-5, 6-3. Nulla da fare anche per Stefano Travaglia che ha resistito 95 minuti a Rafa Nadal (6-1 6-4 6-0 per lo spagnolo).

Da favola invece la toscana Martina Trevisan che al primo turno aveva vinto il derby con Camila Giorgi (Giorgi ritirata quando era già sotto)., Oggi ha pereso il primo set 1-6 comn la greca Sakkari, nujmero 20 del tabellone, poi però ha fatto suoi gli altri due 7-6, 6-3. Ora la sfida con l’olandese Kiki Bertens, quinta testa di serie a Parigi.