Ricette top: come preparare delle deliziose crespelle al grana

Un delizioso spuntino, secondo piatto o antipasto. Le crespelle al grana sono un piatto tipico emiliano che delizierà tutti

Le crespelle sono un piatto tipico emiliano. Ne esistono migliaia di varianti, dolci o salate, grasse o light, a seconda del momento in cui le si vuole proporre. Buone come primo piatto, secondo, antipasto, merenda e anche dolce. Quest’oggi proponiamo le crespelle al grana, molto semplici e veloci da preparare, ma super gustose. Vediamo come prepararle.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

1 confezione di besciamella

4 cucchiai di farina

1/2 l di latte

6 uova

200 g di grana

80 g di prosciutto cotto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Ricette top: come preparare una leggera insalata di avocado

Procedimento per preparare delle gustose crespelle al grana

Le crespelle al grana sono ottime in qualsiasi momento della giornata: sono facili e veloci da preparare, ma super gustose e si adattano ad ogni palato. Per prepararle, sciogliere la farina con il latte, aggiungere le uova sbattute ed amalgamare bene. Versare, a questo punto, il composto a cucchiaiate in una padella in modo da ottenere una dopo l’altra una serie di frittatine sottili. Far cuocere pochi minuti per lato, quindi togliere dal fuoco non appena saranno belle croccanti. Tenerle al caldo.

LEGGI ANCHE > > > Ricette dolci: come preparare la torta ai sette vasetti

A questo punto tagliare a pezzettini il prosciutto cotto e grattugiare il grana, unire gli ingredienti alla besciamella e mescolare. Dividere questo ripieno sulle crespelle fino a lasciare mezzo cm dai bordi. Arrotolare e disporre in una teglia unta con un po’ di burro, cospargere con qualche fiocchetto di burro e altro grana grattugiato. Una volta passate in forno caldo saranno pronte per essere mangiate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Ricette top: come preparare una zuppa di verdure dietetica