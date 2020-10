Napoli, due tesserati positivi al Covid-19: l’annuncio del club

Napoli, è allarme nel club azzurro: ci sono due positivi dopo il match contro il Genoa dello scorso weekend. Sale l’ansia in vista del big match contro la Juventus di domenica prossima. I contagiati sono un calciatore e un membro dello staff.

Brutte notizie in casa Napoli: dopo un primo giro di tamponi negativi, il secondo ha riscontrato due infezioni. Si tratta di un calciatore, tra l’altro un titolarissimo, e un membro dello staff come annunciato direttamente dal club partenopeo. Non proprio ottime notizie, considerando già l’assenza di Lorenzo Insigne infortunatosi proprio nell’ultima gara.

Napoli, due positivi in vista del match contro la Juventus

“Al termine dell’elaboraione dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi“, ha infatti annunciato la società partenopea attraverso il proprio account twitter. E ora sale inevitabilmente l’ansia, considerando i 14 infetti totali in casa Genoa emersi all’indomani del match del San Paolo che avrebbero potuto infettare molti più giocatori.

Un nuovo giro di verifiche avverrà direttamente domani, alla vigilia della trasferta di Torino per il match contro la Juventus di domenica sera. La gara, salvo un nuovo clamoroso focolaio, non dovrebbe essere a rischio considerando che servirebbero dieci positivi totali per chiedere il posticipo della gara.

Tra l’altro, secondo le nuove regole della Lega, sarebbe possibile farlo una sola volta a stagione. Nelle situazioni successive scatterebbe invece il 3-0 a tavolino in caso di rifiuto di scendere in campo. C’è anche da chiedersi, dunque, se nel caso il Napoli sarebbe disposto a giocarsi da subito il proprio jolly…

