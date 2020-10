Meteo, arrivano piogge e perturbazioni: peggioramento in atto

Continua a peggiorare il meteo con l’arrivo delle piogge su diversi angoli della penisola. Nel weekend cambia tutto, con perturbazioni su tutto il paese.

Come abbiamo annunciato negli ultimi giorni, dopo un periodo di breve ripresa, il meteo tornerà a peggiorare sulla penisola, con l’arrivo di piogge e temporali. Il cambio sarà radicale ed interesserà tutti i settori del paese, con le piogge che già in queste ore colpiranno i settori centrali e di Levante della Liguria, Lombardia, gran parte dell’Emilia Romagna ed il Veneto.

Con il peggioramento già in atto, a partire dalle prime ore del mattino assisteremo a forti rovesci e locali nubifragi specialmente sulla regione ligure, con le province di Savona ed Imperia chiamate alla massima allerta. I fenomeni, però, non si fermeranno qui e colpiranno ben presto anche la vicina regione lombarda, sui rilievi del Piemonte, fino ad arrivare in Emilia.

Con tutti questi fenomeni in corso, aumenterà così l’allerta di carattere idrogeologico, con rischio di alluvioni e frane. Proprio per quest motivo, durante questo venerdì 2 ottobre, la Protezione Civile ha annunciato l’Allerta Rossa in Veneto. Allerta Arancione, invece, per Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna ed infine Allerta Gialla su Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, su parte di Friuli Venezia Giulia, Toscana, Puglia e Calabria. Andiamo adesso a vedere cosa accadrà durante la giornata odierna sui tre settori principali.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Allerta meteo in Emilia Romagna, scuole chiuse in molti comuni

Meteo, tornano le piogge: le previsioni del venerdì

Durante questo venerdì, un profondo solco depressionario proveniente dalla Francia, raggiungerà l’Italia portando con sè freddo e precipitazioni. Come abbiamo anticipato, le prime regioni a subire il solco depressionario saranno quelle settentrionali e parte delle regioni centrali. Va meglio, per ora, al Sud dove le piogge tarderanno ad arrivare. Infatti qui avremo piogge solamente in serata o rimandate direttamente a sabato. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà, durante la giornata odierna, sui tre settori principali della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia il maltempo la farà da protagonista. Infatti le piogge copriranno dapprima la parte Ovest, bagnando Liguria, Piemonte e Lombardia, e poi si espandera fino ad Est coprendo anche Veneto e Friuli Venezia Giulia. Meteo in peggioramento non solo sui rileivi, ma anche sulle zone pianeggianti. Le temperature torneranno a calare, con massime che andranno dai 17 ai 23 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia, il maltempo inizierà a colpire a partire dall’Emilia Romagna, per poi espandersi su Toscana e parte dell’Umbria. Sulle zone costiere, invece, continuerà a resistere il bel tempo seppur con un graduale aumento della nuvolosità. Qui le temperature resteranno stabili, con massime tra i 19 ed i 24 gradi.

Mentre invece andrà certamente meglio al Sud Italia. Infatti qui, il solco depressionario tarderà ad arrivare. Al suo posto, l’Italia Meridionale continuerà a godere di un bel sole che illuminerà la giornata. Qualche pioggia cadrà solamente sulla punta della Puglia e sulla Calabria ionica. Le temperature, anche qui, restano stazionarie con massime che andranno dai 24 ai 26 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Maltempo, muore ciclista a Fossato di Vico: escursione in bici fatale

L.P.

Per altre notizie di Meteo, CLICCA QUI !