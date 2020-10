Informazione online, Web365 sale al sesto posto: la classifica

Informazione online, Web365 non si ferma più: ecco tutta la classifica aggiornata secondo i dati diffusi da Comscore

La classifica aggiornata di informazione online condivisa secondo i dati di Comscore (società specializzata nell’analisi del traffico sul web) vedi un importante balzo in avanti per il gruppo Web365.

Nel mese di agosto il network comprendente anche il nostro Inews24.it guadagna un’altra posizione rispetto a luglio e adesso occupa la sesta posizione in questa speciale classifica. I portali del network hanno raggiunto la bellezza di 21,5 milioni di utenti, facendo registrare una crescita sensibile del 18% rispetto ai 30 giorni precedenti (18 milioni).

Web365, continua la risalita in classifca

La momento dunque Web365, continua a precedere grossi giganti dell’informazione come network precede giganti dell’informazione, come Gazzetta dello Sport, Sky Sport, Messaggero.it, Leggo.it e molti altri ancora. In agosto, secondo i dati di Comscore, il vincitore è l’editore di Fanpage, Cookist e Ohga, che conquista il primo posto con 31,2 milioni di visitatori unici mensili (+13% rispetto a luglio).

Per quanto riguarda il sesto posto di Web365, il contributo di visite va spartito tra le diverse testate facenti parte la piattaforma. Basta citare siti come Amoreaquattrozampe.it; Bloglive.it; Calciomercato.it; Calciomercatoweb.it; Calciomercatonews.it; Chedonna.it; Checucino.it; AsRomalive.it; Ck12.it; Leggilo.org; Direttagoal.it; Interlive.it; Livescore24.it; Lalucedimaria.it; Juvelive.it; Napolicalciolive.it; Meteoweek.com; Sologossip.it; Tuttomotoriweb.it; Milanlive.it; Serieanews.com; Ricettasprint.it; Seriebnews.com; Newsnotizie.it; Youmovies.it; Viagginews.com; Universomamma.it e Yeslife.it.

