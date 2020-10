Giappone, è il contadino più elegante del mondo: come si veste

In Giappone è conosciuto come il contadino più elegante del mondo. Si chiama Kyoto Saita e la sua famiglia lavora i campi da quattrocento anni.

È conosciuto nella sua nazione come il più elegante del mondo nel suo settore lavorativo. Nulla di strano se non fosse che Kyoto Saito di professione fa il contadino. E qualunque fatica lo aspetti nei campi, l’uomo non rinuncia mai ad indossare giacca e cravatta. Di sicuro, non il vestiario più comodo per un agricoltore che passa le sue giornate a lavorare la terra, ma Saito sembra felice e perfettamente a suo agio così.

E questo gli ha fatto conquistare in poco tempo la simpatia di tutto il mondo. L’uomo viene da una famiglia molto conosciuta in Giappone, che si occupa di agricoltura da secoli. E d’altronde nella nazione è molto famoso il detto che il cognome Saito, per quanto riguarda questo settore, è un sinonimo di garanzia da quattrocento anni.

Com’è nata l’idea di vestirsi in giacca e cravatta per lavorare

Sembra che l’idea di iniziare a lavorare in giacca e cravatta gli sia venuta in mente quasi per scherzo. Racconta infatti che un giorno suo fratello ha iniziato a prenderlo in giro perchè a furia di lavorare nei campi, le sue abitudini erano diventate troppo “contadine”, chiedendogli inoltre se avesse mai pensato a cambiare. Quelle parole hanno toccato Saito, che però non aveva alcuna intenzione di cambiare lavoro quanto piuttosto vestiario. Da quel giorno infatti ha deciso che avrebbe lavorato indossando sempre giacca e cravatta.

Ed è bastato che qualche suo conoscente gli scattasse una foto perchè diventasse ben presto conosciuto in tutto il mondo. In un’intervista rilasciata a un giornale, “il contadino più elegante del mondo” ha spiegato che era anche sua intenzione sovvertire lo stereotipo che vuole i contadini come persone sporche ed estremamente povere. Ha poi raccontato che inizialmente gli altri contadini non hanno preso bene questa sua iniziativa, vedendola come una sorta di provocazione e presa in giro nei loro confronti. Con il tempo però si sono abituati all’abbigliamento dell’uomo.

