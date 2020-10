Coronavirus, Donald Trump ricoverato in un ospedale militare perchè oltre alla positività in giornata è spuntata anche la febbre

Donald Trump, positivo al Coronavirus da qualche ora, passerà alcuni giorni al Walter Reed National Military Medical Center. Ha raggiunto l’ospedale militare a bordo di un elicottero e starà lì per tutto il tempk becessari alla guarigione.

A confermarlo è stato un funzionario della Casa Bianca. Il trasferimento è stato deciso esclusivamente in via precauzionale e comunque il Presidente degli Stati Uniti continuerà a lavorare dalla struttura ospedaliera. Allo scopo è già stata attrezzata la suite presidenziale che sarà la sua casa per i prossimi giorni.

US President Donald Trump is being taken to hospital less than 24 hours after testing positive for coronavirus https://t.co/LUncT9UR8F — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 2, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Usa, Trump e Melania positivi al Coronavirus: “Siamo in quarantena”

Donald Trump ricoverato, la moglie Melania no: il commento di Joe Biden

Una svolta che era stata confermata anche dalla Cnn. Donald Trump ha cominciato a manifestare febbre questa mattina, con tosse e naso chiuso ma complessivamente non sembra preoccupare. Ha parlato anche il suo medico personale, il dottor Sean P. Conley, ha precisato che per ora non sta prendendo medicinali particolari se non aspririna, melatonina, zinco, vitamina D e Pepcid.

In più però un cocktail di anticorpi sintetici, trattamento che però mnon è stato ancora approvato dalla Food and Drug Administration e per questo non è in vendita. Melania Trump, per la quale è stata accertata la positività al Covid dopo gli ultimi controlli, ha invece solo mal di testa e tosse. Inoltre due giornalisti che lavorano alla Casa Bianca e un membro dello staff che lavora con i media sono risultati positivi nelle ultime ore.

Non c’è nessuna certezza, ma probabilmemte il contagio potrebbe essere partito dalla consigliera Hope Hicks, fedelissima di Trump e risultata ieri positiva. Ha volato con il Presidente e Melania a bordo dell’Air Force One. Sulla vicenda è arrivato anche il commentodel candidato democratico alla presidenza Joe Biden. “Questa non è una questione di politica ma un terribile promemoria per tutti noi che dobbiamo prendere sul serio questo virus”.