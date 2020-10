I giallorossi necessitano di un rinforzo difensivo con esperienza e che sappia essere il trascinatore della retroguardia. Le ultime da Trigoria.

La Roma nonostante un avvio di stagione burrascoso è riuscita a rimettersi in corsia. L’esordio con l’Hellas Verona, uno sterile 0-0, è stato deludente, ma a renderlo tragico la decisione per la sconfitta a tavolino. Il motivo il mancato inserimento nella lista over 22 del centrocampista guineano Amadou Diawara.

Dopo la gaffe, la Roma per poco non batte la Juventus di Andrea Pirlo, ma nel pareggio, nonostante i giallorossi meritavano la vittoria, sono emersi alcuni problemi per quanto riguarda la retroguardia difensiva.

Nonostante l’arrivo di una delle rivelazioni della scorsa stagione, Kumbulla, la Roma necessita di un giocatore d’esperienza che possa essere trascinatore della difesa. I tifosi e Fonseca sognano il ritorno del difensore che sotto la guida del portoghese è rinato: Chris Smalling.

Calciomercato Roma, sorpresa per la difesa: l’ultima idea

Chris Smalling vuole solo la Roma. Il 31enne inglese ha rifiutato svariate proposte da altri top club perché desideroso di ritornare nella capitale. Una delle sue migliori stagioni l’ha disputata in maglia giallorossa e il difensore con le sue solide prestazioni è riuscito a conquistare il cuore dei tifosi romanisti.

Il calciomercato è prossimo alla chiusura e da Trigoria arrivano voci che vedono quasi conclusa la trattativa per Chris Smalling. Nei giorni scorsi la Roma aveva alzato la sua offerta avvicinandosi a quelle che sono le richieste del Manchester United, ossia 20 milioni di euro.

L’affare dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Il giocatore spinge per la cessione a titolo definitivo e i giallorossi, forte della sua volontà, potrebbero chiudere la trattativa per una somma vicina ai 15 milioni di euro.

Il difensore inglese, che con la maglia giallorossa ha totalizzato 37 presenze, 3 reti e 2 assist nei prossimi giorni tornerà nella capitale per restarci.

