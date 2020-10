Calciomercato Juventus, è fatta per il top player: 60 milioni messi sul piatto per regalare ad Andrea Pirlo una pedina fondamentale

La Juventus ha definitivamente trovato l’accordo per Federico Chiesa con la Fiorentina. Fabio Paratici ha convinto Daniele Pradè con un’offerta totale di 60 milioni di euro, dilazionata in quattro anni. Dieci milioni di prestito oneroso, più un riscatto di 30 fissato per il 2021 e i restanti 20 a partire dal 2022. Con il ragazzo l’intesa c’era già dalla scorsa stagione sulla base di un quadriennale a 4,5 milioni di euro netti a stagione. Insomma sembra tutto fatto per regalare una pedina fondamentale allo scacchiere di Andrea Pirlo, sempre alla ricerca di rinforzi per contrastare l’offensiva dell’Inter in questo campionato. C’è però un aspetto da tenere in considerazione prima di poter chiudere a tutti gli effetti la trattativa, ovvero le uscite. La Juve deve abbassare il monte ingaggi gravato da esuberi come Douglas Costa, Khedira, De Sciglio, Rugani e Bernardeschi. Tutti nomi di lusso che gravano pesantemente sulle casse bianconere e che richiederanno un maxi sforzo a Paratici per riuscire a piazzarli in queste ultime ore di mercato. Qualora tutto dovesse incastrarsi nel modo giusto nei prossimi due giorni, Chiesa potrebbe sbarcare a Torino per le visite mediche già nel week end.

Calciomercato Juventus, è fatta per Federico Chiesa: affare da 60 milioni

Qualora Chiesa dovesse raggiungere i suoi nuovi compagni dopo Juventus-Napoli, Pirlo potrà usufruire della sosta per le nazionali per iniziare a studiare un modulo adatto ai suoi giocatori. C’è chi parla di un possibile 4-4-2 con Kulusevski e il figlio d’arte sugli esterni, con Ronaldo e Dybala in mezzo. Morata sarebbe il primo cambio delle due punte, mentre in mezzo al campo agirebbero Bentancur e Arthur. Un atteggiamento molto offensivo me che garantirebbe una potenza di fuoco difficile da contenere.

Nel frattempo la Viola ha già pronto il colpo per sostituire il suo numero 25. Commisso avrebbe individuato in Milik l’attaccante giusto per accontentare la piazza. Il Napoli ha visto sfumare la cessione alla Roma prima e al Tottenham poi e vedrebbe di buon grado una chiusura in extremis con il club toscano. L’accordo sarebbe sulla base di 5 milioni di prestito oneroso e 25 per il riscatto obbligatorio fra un anno. Se son rose fioriranno a breve.

