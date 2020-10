Aviaria, allarme dell’Unione Europea per quanto concerne la malattia che potrebbe fare un clamoroso ed incredibile ritorno nel continente.

Il Covid-19 non è di certo qualcosa da sottovalutare, anzi. La situazione è molto complicata in tante aree del Paese e non sempre le cose vanno come ci si spera. Il Paese è stato il primo colpito in Europa dopo l’ondata di contagi in Asia, ed è diventato il principale focolaio del Vecchio Continente per mesi. Tantissimi sono i casi che vengono registrati giorno dopo giorno, spingendo i governi a prendere delle decisioni che vanno nella direzione per diminuire le libertà individuali dei cittadini. Mascherine, controlli, gestione del numero di individui nei luoghi chiusi, distanziamento sociale. Purtroppo, però, la situazione è sempre critica e secondo l’Unione Europea ci sono anche tutte le carte in tavola per un peggioramento. Perché l’Aviaria potrebbe molto presto tornare a far parlare di sé.

Aviaria, Allarme UE: “Potrebbe ritornare presto, 7 focolai in Europa”

Ci sono stati diversi focolai in questi giorni a causa dell’aviaria. La malattia, in particolare, è stata riscontrata in tanti allevamenti tra la Russia e il Kazakistan, con tanti allevamenti di animali che sono stati colpiti dalla malattia. Con un comunicato ufficiale, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (efsa), ha messo in guardia l’intera Europa. Si prevede infatti, se le condizioni saranno critiche, una nuova potenziale diffusione dell’aviaria. “Se quest’anno il modello si ripeterà”, si legge nella nota ufficiale, l’aviaria “dovrebbe giungere nelle medesime zone europee tra l’autunno e l’inverno”. Il report è molto specifico e parla anche di importanti rilevamenti fatti in Europa. “Tra il 16 maggio e il 15 agosto 2020”, si legge nella nota, “sette focolai sono stati rilevati negli allevamenti di Europa”.

