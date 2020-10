Allerta meteo al Nord Italia: si registrano già grossi danni nelle varie regioni settentrionali ma il quadro sembra destinato a peggiorare. C’è preoccupazione soprattutto nel Veneto e in Liguria.

E’ allerta meteo al Nord Italia per le prossime ore, ma il maltempo sta già flagellando fortemente le regioni settentrionali in questi momenti. Tanto che è scattato il bollino arancione in Piemonte, rosso addirittura in Veneto e Liguria.

Allerta meteo al Nord Italia: la situazione

Come riporta l’ANSA, nel territorio piemontese si è già attivata la Protezione Civile con un’attenzione particolare alle zone di confine ligure. Nel frattempo, a causa delle calamità in atto e soprattutto in arrivo, sono state chiuse a scopo precauzionale alcuni edifici scolastici sia in provincia di Torino che di Alessandria.

La situazione è poi ancor più allarmante in Veneto, dove c’è in particolare Venezia da salvaguardare con le acque che oggi hanno toccato già i 102 centimetri. La previsione di domani è di addirittura 135 verso ora di pranzo, dato che farebbe scattare per la prima volta la procedura d’urgenza relativa alle paratoie del Mose. “Ho sentito il commissario del Mose, probabilmente si attiveranno le paratoie ma speriamo che non piova come dicono”, ha confermato il governatore Luca Zaia.

Situazione estremamente delicata appunto anche in Liguria, dove il torrente Borsa è già esondato e alcune case sono state isolate. L’ondata ha inoltre trascinato oggetti vari, automobili e persino un camion come riporta sempre l’agenzia di stampa. Questo si sarebbe incastrato nella zona del ponte della Sp 523. Si registrano frane, allagamenti ed è esondato in parte anche il Vara. Solo Genoa e Savona, al momento, sembrerebbero escluse dalla criticità totale.

