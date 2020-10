2 ottobre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi

I compleanni famosi di oggi: ecco chi soffia sulle candeline oggi 2 ottobre 2020. Nella lista ci sono diverse celebrità mondiali e alcuni italiani

2 ottobre 2020, sono tanti i compleanni speciali per questa data. Figure storiche, vip italiani e celebrità internazionali. Andiamo a scoprirli insieme in ordine cronologico.

Mahatma Gandhi è il personaggio di maggior rilievo di oggi. Il filosofo, politico ed avvocato indiano avrebbe compiuto oggi 151 anni, purtroppo però si è spento il 30 gennaio di 72 anni fa. Anche soprannominato ‘Bapu’, nonostante non ha mai ricevuto il Premio Nobel per la Pace è stato il pioniere della resistenza all’oppressione in India, portandola all’indipendenza.

Antonio Di Pietro, nato nel 1950, è un noto avvocato, ex magistrato e ex politico. Il suo nome è spesso correlato all’epoca di Tangentopoli: fu lui ad aprire il fascicolo alla Procura di Milano nel 1991.

Massimo Gramellini, nato nel 1960, è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Da 4 anni, ormai, conduce Le parole della settimana in onda ogni weekend prima di Che tempo che fa. Dopo 17 anni a La Stampa è passato al Corriere della Sera con la sua rubrica: Il caffè di Gramellini.

Romina Francesca Power, nata nel 1951, è una cantante ed attrice italo-americana. Ex moglie del famoso cantante Al Bano, con il quale ha condiviso quasi interamente la carriera artistica. Mamma di 4 figli, nonna di 2 splendidi nipoti, Romina è una delle cantanti più apprezzate degli anni 70-80.

Compiono oggi gli anni anche Nino Bixio, San Carlo Borromeo, Hieronymus Bosch, Carlo Alberto di Savoia, Graham Greene, Groucho Marx, Omar Sivori, Sting, Ivan Zaytsev, Oreste Vigorito, Roberto Firminio, Matteo Branciamore, Luca Abete, Larry Ward, Nanni Galli e Didier Défago.

