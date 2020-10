Nuovo aggiornamento in arrivo per WhatsApp. Presto sarà possibile silenziare una chat per sempre, non ricevendo più alcuna notifica

WhatsApp è l’app più apprezzata al mondo per quanto riguarda la messaggistica. Ormai chiunque la utilizza per parlare o scambiare contenuti multimediali con amici, parenti o colleghi. Il principale punto di forza del colosso di Zuckerberg – oltre che la facilità d’utilizzo – sono le tantissime funzionalità a disposizione.

A queste, presto potrebbe aggiungersene una nuova. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, portale specializzato sul servizio di messaggistica e sui suoi aggiornamenti, sarà possibile silenziare le chat per sempre. Attraverso il programma di beta test, infatti, è stato visto come – insieme alla possibilità di togliere le notifiche per 8 ore o 1 settimana – ci sia l’opzione “Always”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> PosteMobile, regalo ai clienti dopo il recente disservizio

WhatsApp, aggiornamento in arrivo: tutte le novità

Un grande aggiornamento di WhatsApp potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Come anticipato da WABetaInfo, infatti, presto sarà possibile silenziare le chat per sempre. Un’opzione molto comoda, che consente così di eliminare ogni notifica in maniera permanente. L’unico modo per ricevere avvisi, in caso di mute, è quello di essere taggati in chat. Ma questa non sarà l’unica novità in arrivo col nuovo update, la cui data di rilascio non è ancora stata annunciata.

Tra le altre opzioni, ci sarà quella per ridurre lo spazio occupato in memoria. Come già spiegato in precedenza, verrà implementato un vero e proprio strumento – con interfaccia rivisitata – che permetterà di individuare file di grandi dimensioni ed eliminarli. C’è attesa anche per la funzione multi-device, che finalmente permetterà agli utenti di collegare uno stesso account su più dispositivi. Fino ad ora, infatti, esiste l’opzione WhatsApp Web su tablet e pc, che però implica il collegamento continuo col telefono.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Fifa 21, prova gratuita disponibile da oggi: dove scaricarla