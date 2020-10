Usa 2020, Trump vs Biden: i sondaggi premiano il dem dopo il dibattito

Inizia ufficialmente la corsa alle elezioni Usa 2020. Dopo il primo dibattito televisivo tra Trump e Biden, i sondaggi veono in vantaggio l’esponente Dem.

Nella giornata di ieri è andato in scena il primo dibattito televisivo per le elezioni di Usa 2020, che ha visto Donald Trump e Joe Biden sfidarsi sul palco del Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio. Il dibattito, a dirla tutta, è stato una vera e propria delusione, con il popolo statunitense che ha preso in giro i due candidati sui diversi social. Più che un dibattito è stato un attaccarsi a vicenda, con il solo Biden in grado di rispondere agli argomenti proposti dal moderatore.

Dall’altra parte Donald Trump, repubblicano e presidente in carica, ha sviato su tutti gli argomenti, mentendo spudoratamente pur di mantenere il suo zoccolo duro di elettori. Le notizie false, riportate da Trump, sono state subito scoperte dai giornalisti americani che, con un veloce ed accurato fact-checking, hanno smentito tutto ciò che ha dichiarato l’attuale presidente in Ohio. Tutte queste sbavature, non sono sfuggite al popola americano, che ha deciso di dare la sua preferenza a Biden dopo il primo confronto televisivo. Andiamo quindi a vedere gli ultimi sondaggi del sito specializzato RealClearPolitics.

Usa 2020, Trump vs Biden: il dem in vantaggio di 6,6 punti

A condurre il primo sondaggio al termine del debate televisivo, ci ha pensato YouGov per conto dell’Economist. Tutti i numeri premiano l’ex vice di Barack Obama, Joe Biden. Infatti il democratico è riuscito ad ottenere il 50% delle preferenze, contro il 42% di Donald Trump. A poco più di un mese dal voto, quindi, i punti di vantaggio del democratico sul repubblicano salgono a 6,6. Biden adesso è quindi a scavare un solco che potrebbe già risultare decisivo. L’occasione giusta, infatti, potrà essere presentata dal secondo dibattito televisivo.

Anche il sondaggio di StarTribune vede in vantaggio il dem, con quattro punti in più all’attuale presidente. Infatti per il sito specializzato Biden avrebbe raccolto il 46% di preferenze, rispetto al 42% di Donald Trump. Adesso l’attuale presidente americano è impegnato in diverse raccolte fondi, per racimolare quanti più voti possibile prima delle elezioni, consensi che gli permetteranno di recuperare terreno. La prima tappa del tour di raccolta fondi di Donald Trump partirà dal Minnesota, stato in cui il tycoon perse già nel 2016 contro Hilary Clinton.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Coronavirus New York, più morti di Spagna e Francia: allarme Argentina

L.P.

Per altre notizie di Politica Estera, CLICCA QUI !